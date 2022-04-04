Минкультуры России поддержит более 50 проектов в сфере кино

Соответствующее решение принято по итогам заседания экспертного совета по проведению киномероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.





Министерство культуры РФ поддержит 53 проекта, включая кинофестивали, мастер-классы, семинары, конференции и продвижение национальных фильмов на фестивале стран БРИКС в Китае.





Поддержку получат Калининградский кинофестиваль «Край света. Запад», Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в Перми, фестиваль короткометражного кино «Короче», Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» в Тюмени, Большой фестиваль мультфильмов.





Впервые при поддержке министерства пройдут XIV Кинофестиваль «Северный характер» в Мурманской области, I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» в Свердловской области, Международный ежемесячный фестиваль короткого метра Moscow Shorts.





Минкультуры РФ делает акцент на поддержку профессиональных мероприятий, способствующих притоку новых кадров в киноиндустрию. Ранее господдержку ведомства получили 47 проектов в киносфере в России и за ее пределами.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ