Cтали известны лауреаты премии «Грэмми»

В США прошло вручение музыкальной премии Grammy. Впервые с начала пандемии церемония прошла в полноценном формате.

Второй год подряд ее ведущим становится южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.





«Записью года» и «Лучшей песней года» стала композиция Leave The Door Open Брендона Андерсона, Кристофера Броди Брауна, Дернст Эмили II и Бруно Марса (Silk Sonic).









«Альбом года» — We Are — Джон Батист.









«Лучший новый исполнитель» — актриса и певица Оливия Родриго. Она же победила в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший вокальный поп-альбом».









«Лучший традиционный вокальный поп-альбом» — Love for Sale — Тони Беннетт и Леди Гага.









«Лучший танцевальный/электронный альбом» — Subconsciously — Black Coffee.









«Лучшее рок-исполнение» — Making a Fire — Foo Fighters.









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