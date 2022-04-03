Актриса Любовь Денисова умерла в 81 год

На 82-м году жизни в Саранске скончалась заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии Любовь Денисова, сообщает «Российская газета».

В сообщении указано, что коллегам Любовь Михайловна запомнилась не только талантливой многогранной актрисой, но и искренним, доброжелательным, удивительно обаятельным человеком. Прощание с актрисой состоится в ГРДТ РМ.

Любовь Денисова родилась 19 июня 1940 года. Ее творческий путь начался в городе Рузаевка в народном театре клуба имени Ухтомского.

С 1970 года артистка служила в труппе республиканского театра драмы, верной которому оставалась до конца своих дней. На сцене Государственного драматического театра республики Мордовия сыграла десятки ролей.

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