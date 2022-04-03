Актриса Любовь Денисова умерла в 81 год

03.04.2022
В сообщении указано, что коллегам Любовь Михайловна запомнилась не только талантливой многогранной актрисой, но и искренним, доброжелательным, удивительно обаятельным человеком. Прощание с актрисой состоится в ГРДТ РМ.
Любовь Денисова родилась 19 июня 1940 года. Ее творческий путь начался в городе Рузаевка в народном театре клуба имени Ухтомского.
С 1970 года артистка служила в труппе республиканского театра драмы, верной которому оставалась до конца своих дней. На сцене Государственного драматического театра республики Мордовия сыграла десятки ролей.
Фото: Pixabay