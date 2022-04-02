Французский фотограф Патрик Демаршелье умер в 78 лет

На 79-м году жизни скончался знаменитый французский фотограф Патрик Демаршелье, работавший с принцессой Дианой, Леонардо Ди Каприо и другими суперзвездами, передает «Культуромания».

«С прискорбием сообщаем о том, что 31 марта в возрасте 78 лет скончался Патрик Демаршелье. У него остались жена Миа, сыновья Густаф, Артур и Виктор, а также трое внуков», — передает «Культуромания» сообщение из соцсетей фотографа.

В сообщении причина смерти фотографа не указана. Патрик Демаршелье с подросткового возраста увлекся фотографией, и уже в 1970-х его снимки появились в журналах Elle и Marie Claire.

С 1975 году Демаршелье стал жить в США. Его работы публиковали такие издания, как Glamour, Mademoiselle, GQ, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Vogue.

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