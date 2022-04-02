Премьерный показ фильма-балета Бориса Эйфмана состоится в Петербурге

Премьера фильма-балета «Ночь нежна» народного артиста России Бориса Эйфмана пройдет в субботу в киноцентре «Великан Парк», передает ТАСС.

Фильм является экранной версией спектакля «Up & Down», созданного мастером по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». «Перенося свой репертуар на экран, мы преследуем несколько важных целей. Прежде всего, это сохранение для последующих поколений наших спектаклей. Многие постановки после окончания их сценической жизни ушли в небытие именно из-за отсутствия полноценных экранных версий. Кроме того, мы хотим, чтобы искусство театра было доступно той части зрительской аудитории, которая по ряду причин не может посещать наши спектакли», – рассказал Борис Эйфман.

По мнению хореографа, практика создания экранных версий постановок помогает «получить новую визуальную форму выражения философского и эмоционального содержания балета». В роли оператора-постановщика балета «Ночь нежна» выступил Юрий Шайгарданов, снявший такие кинокартины, как «Собачье сердце» Владимира Бортко и «Страна глухих» Валерия Тодоровского.

Главные роли в фильме-балете исполнили ведущие солисты труппы Олег Габышев, Любовь Андреева, Сергей Волобуев, Мария Абашова, Дмитрий Фишер.

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