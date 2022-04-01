«Восемь любящих женщин» дебютируют в Брянской драме

Брянский театр драмы им. А.К. Толстого приглашает на премьерный показ спектакля по пьесе «8 женщин», сообщается на сайте учреждения.





8 апреля в 18:00 в Брянском драме театре состоится премьера спектакля «Восемь любящих женщин» по произведению французского писателя и драматурга Робера Тома. Режиссером постановки выступил Александр Баранников.





Зрителей ждет история о том, как женщины трех поколений одной семьи обнаруживают в доме труп отца семейства и начинают расследование. Под подозрением оказываются они все. Детективная история превращается в калейдоскоп взаимоотношений, открывая целую галерею женских характеров с нерешенными конфликтами, драматичными судьбами и своими вескими причинами решиться на преступление.





Над проектом работали сценограф Людмила Некрасова, художница по костюмам Оксана Богданович, художник по свету Евгений Карман, композитор Виктор Норейко.





Фото: Александров, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43235635