Книжную ярмарку non/fiction перенесли на конец 2022 года

Оргкомитет ярмарки интеллектуальной литературы решил отменить non/fictio№ 24 в апреле, говорится в заявлении организаторов.



Ярмарка non/fictio№ 24 пройдет с 1 по 5 декабря 2022 года в Гостином дворе в Москве.



Оргкомитет назвал причиной отмены ярмарки в апреле сложности, которые сейчас испытывает книжная индустрия (недостаток бумаги, увеличение сроков печати, проблемы с логистикой и финансами и др.), а также трудности, связанные с отзывом лицензий на издание иностранных авторов, из-за чего «многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия».



«В этой ситуации оргкомитет полагает невозможным проведение ярмарки в апреле», — отмечается в сообщении.



При этом некоторые мероприятия, назначенные на весну, пройдут на книжном фестивале «Красная площадь» с 3 по 6 июня. В настоящее время разрабатывается программа non/fiction на этом мероприятии, а также стартует прием заявок на участие в non/fictio№ 24 в декабре 2022 года.





Фото: Рixabay