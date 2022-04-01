Владелец «Джона Уика» и «Голодных игр» приостановил работу в России

Компания Lionsgate заморозила выпуск новых проектов в РФ, сообщили «Бюллетеню кинопрокатчика» в «Централ Партнершип».





Российская компания не может прокатывать фильмы Lionsgate «ввиду происходящих событий», сказал директор по кинопрокату Central Partnership Павел Верещагин.





По его словам Lionsgate — крупная студия, которая вместе с другими американскими кинокомпаниями «поставила выход своих релизов в России на паузу». При этом в Paramount и Lionsgate, дистрибьютором которых выступает «Централ Партнершип», «сожалеют о том, что так произошло».





«Все хотели бы вернуться, как только появится такая возможность, поскольку Россия является для них большим рынком», — добавил представитель компании.





Lionsgate — независимая американская компания, владеющая экшн-франшизой «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли, антиутопической серией «Голодные игры» с Дженнифер Лоуренс и романтической сагой «Сумерки» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном. 21 апреля в российский прокат должен был выйти ее фильмы «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где Николас Кейдж играет самого себя.





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