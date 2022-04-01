Джим Керри назвал условие, при котором может вернуться в кино

Голливудский актер сообщил о завершении карьеры во время интервью с Кит Гувер в программе Access Hollywood.





Джим Керри обсуждал с журналисткой новый фильм с его участием Sonic the Hedgehog 2, который выйдет в прокат 8 апреля. В середине интервью он сказал, что «уходит на пенсию». «Да, вероятно. Я довольно серьезно к этому отношусь», — ответил актер на уточняющий вопрос.





Джим Керри добавил, от чего это зависит: «Если вдруг ангелы принесут мне некий сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, возможно, я вернусь. Но сейчас я беру перерыв».





По словам артиста, ему нравится его нынешняя спокойная и духовная жизнь, в которой он занимается рисованием. «Я сделал достаточно. С меня достаточно», — подчеркнул Керри.





60-летний комик и актер снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. Наиболее известные его работы — комедии «Эйс Вентура», «Маска», «Тупой и еще тупее», «Всегда говори «да», а также драматические фильмы «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума». В его копилке два «Золотых глобуса» и другие награды.





Фото: кадр из шоу Access Hollywood