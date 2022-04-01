На Ивановском вокзале откроется масштабный арт-проект к 90-летию Тарковского

В рамках празднования юбилея Андрея Тарковского 4 апреля в творческой резиденции на Ивановском железнодорожном вокзале (г. Иваново, Вокзальная пл., 3) состоится открытие арт-проекта «Тарковский. Возвращение на Родину». Проект создан в рамках цикла мероприятий «Тарковский 90» Центром туризма и гостеприимства Ивановской области при поддержке Правительства Ивановской области и телеканала RT Россия.

Проект «Тарковский. Возвращение на Родину» — посвящение великому русскому режиссеру.





Точкой отсчета арт-проекта стал Юрьевец — как город детства режиссера и как место, где хранится его архив, собранный киноведом Ольгой Сурковой. В центре арт-проекта — фотографии из этого архива, сделанные в разных городах мира. Поездки по миру стали для Тарковского своеобразным путем духовных поисков, которые были связаны, с одной стороны, с тоской по Родине, по русской культуре и родному зрителю; а с другой — с тоской по мировой культуре в целом, по кинематографу как бескорыстному искусству, тесно связанному с духовным развитием человека. Поиски настоящего, бескорыстного киноискусства сделали Тарковского эмоциональным, порой язвительным критиком современного коммерческого кино. Резкие цитаты режиссера, которые стали отдельным жанром российских и зарубежных кинопорталов, — в рамках этого арт-проекта поставлены рядом с цитатами Тарковского об искусстве и художнике в целом и цитатами других режиссеров о Тарковском; разрозненные цитаты становятся частью цельного портрета режиссера.





О современном кино, о фильмах Тарковского и о жизни современного режиссеру общества рассказывают аудиозаписи, большая часть которых принадлежит к юрьевецкому архиву мастера. Послушать аудиозаписи, познакомиться с другими редкими документами из архива и погрузиться в атмосферу рабочего места режиссера вы можете в специальной зоне отдыха — гостиной телеканала RT Россия.





Гостиная RT станет интеллектуальным и просветительским центром арт-проекта. Кроме эксклюзивных аудиозаписей и любимых книг режиссера, здесь будет организована зона лектория, в которой о Тарковском будут рассказывать крупнейшие отечественные кинокритики и кинематографисты.





Также в рамках арт-проекта будет работать небольшой книжный магазин с лучшими книгами о Тарковском и первыми сувенирами, выпущенными к юбилею режиссера, — открытками, футболками, сумками с символикой #тарковский90.

Архивные материалы для выставки представлены ГБУ «Музеи города Юрьевца» и Международным институтом Андрея Тарковского (Флоренция, Италия).





За актуальной информацией о мероприятиях к 90-летию Андрея Тарковского, в том числе о первой всероссийской ретроспективе режиссера, можно следить на сайте tarkovsky90.ru , на страницах в социальных медиа: https://t.me/tarkovsky90, https://vk.com/tarkovsky90





Фото: пресс-служба