Академия Н.С. Михалкова открывает набор на новый учебный год

Видеообращение Никиты Михалкова о наборе в Академию кинематографического и театрального искусства вышло на YouTube-канале учреждения.





С 1 апреля 2022 года в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова стартует приём заявок на 2022/2023 учебный год по программам подготовки дополнительного профессионального образования: «Актёрское искусство в современных условиях», «Искусство режиссуры в 21 веке», «Продюсер — век 21». Обучение в мастерских Академии на протяжении всего периода является бесплатным для слушателей благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.





Для участия в программе «Поддержка молодых специалистов театра и кино из регионов страны» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко абитуриенты должны иметь гражданство РФ, успешно пройти конкурсный отбор, иметь высшее профильное профессиональное образование.





Важным условием поступления в Академию Н.С. Михалкова является наличие высшего профильного профессионального образования по специальностям: актёр, режиссёр или продюсер (профильность продюсеров определяется в индивидуальном порядке), а также опыт работы в профессиональной сфере. Для актерской и продюсерской мастерских установлен возрастной ценз: участвовать в конкурсе могут лица до 35 лет.





«Мы берем людей, которые хотят усовершенствовать то, чему они уже научились. Мы основываемся на системе Константина Станиславского, но стараемся идти дальше — к тому, как развивали ее в своей школе Михаил Чехов, Евгений Вахтангов или Питер Брук. Конечно, фундаментом является ремесло, техника. Но мы убеждены, что никакая техника не сможет быть совершенной, если она не умножается на энергию, концентрацию и создание атмосферы. В принципе это касается не только актеров, но и режиссеров, и даже продюсеров, потому что от продюсера и от режиссера впрямую зависит создание правильной атмосферы и на площадке в кино, и на сценической площадке. Это и есть принцип работы нашей Академии», — отмечает ректор, народный артист России Никита Михалков.





Первичный отбор слушателей пройдет по присланным анкетам. Подать заявку на обучение можно на официальном сайте Академии www.academynsm.ru, заполнив анкету онлайн, или скачать ее, заполнить и выслать заполненную анкету и дополнительные материалы на почту: anketa@academynsm.ru. Для актерской мастерской к анкете необходимо приложить ссылку на свою видеовизитку и/или шоурил. Для режиссёрской обязательно предоставить синопсис будущего дипломного фильма и автобиографию в художественной форме. Для продюсерского отделения необходимо приложить к анкете письменную работу (эссе) объемом не более 4-х страниц формата А4, состоящую из синопсиса предполагаемого проекта, его жанра, предложений по реализации постановочной работы и продвижению проекта, отражающую уровень ранее полученных знаний в области продюсерства (полный перечень требований к письменной работе указан на официальном сайте в разделе «Абитуриентам»).





Заключительным этапом станет творческое собеседование, которое проводится в очной форме, и состоится в августе 2022 г. К нему будут допущены лица, успешно прошедшие все предварительные этапы отбора.





При поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках приёмной кампании с марта по май 2022 года в Ярославле, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске проходят выездные приемные комиссии для отбора слушателей из регионов России. Рекомендованные выездной комиссией абитуриенты будут допущены к прохождению финальных туров отбора в Академию.





С сентября по июнь (в течение одного учебного года) слушатели будут заниматься с ведущими деятелями искусств и педагогами. Обучение в Академии Н.С. Михалкова включает в себя несколько этапов: лекции и мастер-классы, практические занятия по профильным дисциплинам, встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства. В результате освоения образовательной программы выпускники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом о дополнительном профессиональном образовании в соответствующем направлении профессиональной деятельности. По завершении обучения слушатели представят выпускные работы — фильмы, учебные спектакли.





Приём электронных заявок продлится до12 августа 2022 года. Подробная информация о творческих испытаниях представлена на сайте Академии www.academynsm.ru.





Фото: кадр из видеообращения Н.С. Михалкова на YouTube-канале «Академия Н.С. Михалкова»