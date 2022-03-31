Россия и Таджикистан проведут культурные мероприятия в год 30-летия дипотношений

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзодой, сообщает пресс-служба ведомства.





Участники встречи обсудили перспективы реализации двусторонних мероприятий в этом году, а также рассмотрели возможности углубления культурного сотрудничества между странами.





«Культурное сотрудничество с Таджикистаном традиционно является динамичным и насыщенным. И, безусловно, мы с особым вниманием относимся к развитию и углублению взаимодействия с Министерством культуры Республики Таджикистан», — сказала Ольга Любимова.





Министр отметила, что Минкультуры РФ подготовило на 2022 год обширную программу к 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном.





«Уверен, что эта встреча станет очередным большим шагом к развитию наших отношений, взаимопроникновению культур народов России и Таджикистана», — сказал Давлатшох Гулмахмадзода.





Таджикистан придает большое значение сотрудничеству в сфере культуры, заверил дипломат. «Россия всегда славилась творческими людьми, которые внесли и продолжают вносить огромный вклад в развитие мировой культуры», — сказал он.





В этом году Минкультуры РФ планирует провести в Республике Таджикистан культурно-просветительское мероприятие «Дни России», в рамках которого состоится форум «Россия — Таджикистан: межкультурный диалог и общее гуманитарное пространство».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ