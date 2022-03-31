Презентация Государственного музея «Смоленская крепость» прошла в Минске

Мероприятие состоялось в Российском центре науки и культуры в столице Белоруссии, сообщает пресс-служба музея.





Самый молодой российский федеральный музей представил проекты, в том числе международный цикл научных мероприятий «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства». Встреча прошла в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии, установленного в 1996 году в честь подписания договора о содружестве двух стран. Позже оно трансформировалось в Союзное государство РФ и РБ.





«Я рад, что мы все собрались на презентацию замечательного музея «Смоленская крепость». Думаю, эта встреча послужит развитию науки, знаний и понимания России и взаимодействию Беларуси и России», — отметил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Эдуард Крусткалн.





Директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк выразил надежду, что «мероприятие станет первой ласточкой в череде регулярных совместных проектов».





Музей ведет работу по обобщению и изучению редких и уникальных чертежей и письменных источников, раскрывающих страницы истории крупнейшей кирпичной крепости мира, культурного и исторического символа Союзного государства — Смоленской крепостной стены. Большинство материалов хранятся в Республике Беларусь. Совместные исследования расширяют представление о наследии Смоленщины.





В рамках встречи были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере культуры, науки и образования.





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