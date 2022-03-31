В военных бункерах музея Карельского фронта появятся дополнительные площадки

Музей Карельского фронта в Беломорске начнет использовать военные бункеры, расположенные на территории учреждения, в качестве дополнительных выставочных площадок, рассказал ТАСС министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Работы по музеефикации планируется начать в 2023 году.





«Задача нетривиальная: как в этих подземных помещениях, где проходы были организованы специально для обеспечения бомбовой защиты и так далее, организовать экскурсии. Это под землей, там невысокие потолки... Решение было найдено, сейчас это должно быть имплементировано в тот проект, который разрабатывается», — уточнил собеседник агентства.





Фото: Pixabay