Во Владимирской области будет создана платформа для развития школьных театров

Платформа для развития школьных театров начнет работать во Владимирской области в апреле. В ее работе примут участие профессиональные коллективы и эксперты регионального и федерального уровня, рассказала ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Ранее в Минпросвещения информировали о планах по созданию пяти новых школьных театров в 2022 году. Ожидается, что к 2024 году театры появятся во всех школах страны.





«В апреле мы планируем запустить площадку, платформу, которая будет курировать тему школьных театров. Проект будет включать в себя образовательные курсы для педагогов дополнительного образования, которые работают по театральной теме. Для них это будет возможностью приблизиться к профессиональному кругу. Мы будем приглашать театральных специалистов из разных культурных институций», — сказала Бирюкова.





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