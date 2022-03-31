Криминальная дилогия «Бумер» выйдет в повторный прокат

Фильмы режиссера Петра Буслова вновь покажут на широких экранах в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».





По информации портала, «Бумер» (2003) и «Бумер. Фильм второй» (2006) начнут показывать в российских кинотеатрах с 21 апреля.





Действие первого фильма разворачивается в 1990-е годы. В центре сюжета — четверо бандитов Петя «Рама» (Сергей Горобченко), Костя «Кот» (Владимир Вдовиченков), Димон «Ошпаренный» (Андрей Мерзликин) и Леха «Килла» (Максим Коновалов), которые спасаются от охоты на угнанном «бумере» (BMW седьмой серии).





В конце марта в повторный прокат вышла дилогия «Брат» Алексея Балабанова. За первый уик-энд ленты заработали более 44 миллионов рублей, при этом большая часть сборов пришлась на первую часть криминальной драмы. Также могут вернуться в прокат «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей» и другие фильмы Балабанова.





Фото: кадр из фильма «Бумер»