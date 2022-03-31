Фестиваль «Северная лира» пройдет в Мариинском театре

С 5 по 10 апреля в Мариинке в шестой раз состоится фестиваль арфы, сообщает пресс-служба петербургского театра.





В этом году «Северная лира» уделит внимание этническим инструментам и народной музыке в честь Года культурного наследия народов России. Помимо современной европейской арфы публика услышит гитерн и тар, кельтскую и романскую арфы, колесную и скифскую лиры, русские гусли, калмыцкую и алтайскую ятхи.





Фестиваль откроется концертом, посвященным 90-летию со дня рождения арфистки, друга и партнера Мариинки Йоко Нагаэ Ческины. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.





В программе фестиваля — концерт «На струнах арфы через пространства и века», на котором прозвучат калмыцкие и монгольские мелодии, сочинения средневековой Европы и другие композиции; концерт-приношение Вере Дуловой, имя которой связано с отечественной школой игры на арфе; камерный концерт «Испанская и французская музыка для арфы».





Для юных посетителей подготовлена программа «Арфа — детям». Арфистка Анна Макарова представит авторский проект — музыкальный спектакль «Сон смешного человека» по Ф.М. Достоевскому.





Фестиваль завершится гала-концертом «Песни Земли». Публика услышит Вивальди на гуслях, Адажио из «Щелкунчика» и фантазии для арфы на оперные и эстрадные темы, а также фестивальные премьеры: концерт для арфы Георгия Федорова и сочинение «Аг Шавдал» по мотивам калмыцкого эпоса «Джангар» Савра Катаева.





Фото: Наташа Разина © Мариинский театр