Тематические ретроспективы, кинофестивали, выставки и конкурсы приурочены к 90-летию Андрея Тарковского

4 апреля исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова прокомментировала специальные события, приуроченные к памятной дате.

«Культурные институции подготовили насыщенную программу, которая включает самые разнообразные мероприятия, от фильмов до выставок. Уверена, что каждый найдет для себя что-то интересное и, возможно, откроет с новой стороны многогранный мир нашего великого соотечественника», — подчеркнула министр.





Она отметила, что имя Андрея Тарковского по праву можно считать синонимом кино самого высокого качества.





«Личность и творчество режиссера заслуживают особого внимания. Без наследия Тарковского трудно представить отечественный кинематограф. Для некоторых известных кинодеятелей он стал наставником и учителем, а для многих зрителей — одним из любимых режиссеров», — сказала она.





В начале апреля в широкий прокат выйдут отреставрированные киноконцерном «Мосфильм» картины Андрея Тарковского «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Показы пройдут в сетях «Каро» и «Киномакс», на площадках Фонда кино и в других кинотеатрах страны.





С 4 по 17 апреля в кинотеатре «Иллюзион» покажут программу «В зоне «Сталкера», куда вошли 13 фильмов, созданных в диалоге с культовой одноименной картиной. В программе — «Мишень» Александра Зельдовича, «Дни затмения» Александра Сокурова, «Я тоже хочу» Алексея Балабанова, «Рой» Владимира Хотиненко и другие.





Госфильмофонд России представит в июне диджитал-проект «Тарковский. Хроника», посвященный девяноста важнейшим дням и событиям из жизни режиссера. Проект расскажет о фильмах Тарковского, его нереализованных замыслах и увлечениях. Тексты, фото, видео- и аудиоматериалы взяты из коллекций Госфильмофонда, киностудии «Мосфильм», Российского государственного архива литературы и искусства, Музея кино, издания «Искусство кино» и частных архивов.





В Государственном литературном музее 5 апреля откроется выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино», одним из кураторов которой выступит сестра режиссера Марина Тарковская.





Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Москино и Музей кино с апреля по август проведут общероссийский конкурс видеоарта на тему «Миры Андрея Тарковского и их интерпретация в современной культуре».







Ранее в этому году Музей кино запустил проект, дающий возможность музеям, библиотекам, выставочным залам и школам сформировать собственные выставки о жизни и творчестве Андрея Тарковского. На сайте музея размещен открытый каталог из 90 предметов — эскизов, фотографий со съемок, фестивалей и творческих встреч, афиши, предметы из семейного архива Тарковских.





В июле в Ивановской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится XVI Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало». Обширная программа специальных событий затронет не только кино, но и литературу, музыку, театр, современное искусство.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

