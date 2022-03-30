Ольга Любимова встретилась с представителями киноиндустрии

Министр культуры России обсудила с участниками встречи вопросы производства фильмов в условиях санкций и меры господдержки, сообщается в Telegram-канале Ольги Любимовой.





В обсуждении участвовали Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Вадим Верещагин, Рубен Дишдишян, Алексей Учитель и другие представители киноотрасли.





Глава ведомства сообщила об итогах встречи: «решили поддержать кинотеатры, запланировали встречу с киносетями и доработку мер поддержки кинопроката». Также решено предложить правительству РФ расширить действие Пушкинской карты на все российские фильмы в качестве дополнительной меры поддержки проката.





«В рамках конкурса на завершение производства мы готовы рассматривать проекты, которые ранее уже были профинансированы, при подтверждении отказа частных инвесторов от исполнения своих обязательств», — сказала Ольга Любимова.





Кроме того, договорились продлить сроки исполнения обязательств по ранее заключенным соглашениям без штрафных санкций.





Диалог с отраслью с участием телехолдингов и онлайн-платформ об экономике кинопроизводства будет продолжен, резюмировала глава министерства.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ