Собрание «Царского Села» пополнилось фарфором XIX — начала XX века

Музей-заповедник принял в дар редкие предметы из Корбиевского и Рафаэлевского сервизов, сообщает пресс-служба учреждения.





75 изделий из фарфора XIX — начала XX вв. передал «Царскому Селу» меценат Михаил Карисалов. Соглашение о передаче подписали даритель и директор ГМЗ Ольга Таратынова.





«Для музея огромное счастье — принять бесценный дар, охватывающий период от Николая I до Николая II. Для нас особенно важно, что эти вещи происходят из двух легендарных сервизов и исторически связаны с царскосельской императорской резиденцией», — сказала она.





Музей получил предметы из Корбиевского сервиза, созданные на Императорском фарфором заводе в Петербурге, а также вещи, предположительно сделанные на заводе Коулпорта в Британии в начале XIX века и, возможно, ставшие прообразами ансамбля.





Корбиевский сервиз приобрели для Высочайшего Двора в магазине француза Жерома Корбьё и дополняли с первой трети XIX до начала ХХ вв. предметами, созданными на Императорском заводе и заводе братьев Корниловых в Петербурге. Сервиз прослужил в Царском Селе почти 100 лет. Сегодня его можно увидеть в павильоне «Эрмитаж» в Екатерининском парке.





Коллекцию «Царского села» также пополнили две мелкие тарелки из Рафаэлевского сервиза, исполненные в 1903 году на Императорском заводе. Сервиз считается самым значительным парадным комплектом рубежа XIX-ХХ веков, который создавали с 1883 года в течение 20 лет. Он предназначался для Царского Села, однако никогда не бывал в летней резиденции.





Переданные предметы дополнят дворцовые интерьеры, а также будут экспонироваться на тематических выставках.





Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»