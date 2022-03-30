БДТ имени Товстоногова представил обновленную версию спектакля «Что делать»

В Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова во вторник состоялся первый показ ремастера спектакля Андрея Могучего «Что делать», сообщает vashgorod.ru.



Это обновленная и актуализированная версия постановки 2014 года, ставшая первой работой режиссера на сцене БДТ в качестве художественного руководителя.







«Восемь лет назад, когда мы представили спектакль, молодые люди стремились оставить работу в корпорациях и открыть маленькое собственное дело — подобно главной героине Вере Павловне. Мы получали десятки сообщений с благодарностью от людей, которые после просмотра решились на перемены в жизни. За эти годы многое изменилось, и общество теперь волнуют другие темы. Интересно будет узнать, что найдут для себя в спектакле новые зрители», — сказал Могучий.





Режиссер ввел в спектакль новых актеров. Теперь Лопухова играет Андрей Феськов (из последних его работ — моноспектакль «Ночной писатель» режиссера Яна Фабра), а Кирсанова — Леня Нечаев. Роль главной героини спектакля «Что делать», Веры Павловны, исполнит актриса Нина Александровна, роль Красоты — Варвара Павлова.







Следующие показы — 30, 31 марта, 1-3 апреля.





Фото: Pixabay