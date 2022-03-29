Пять народных ансамблей отправятся в концертный тур по России

Гастроли ансамблей из Адыгеи, Алтая, Оренбурга, Уфы и Воронежа пройдут в начале апреля в рамках программы «Мы — Россия», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





С 1 по 7 апреля в Подольске, Великом Новгороде, Пскове, Великих Луках, Брянске, Железногорске и Белгороде пройдут концерты Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» (худрук — народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев), посвященные 85-летию коллектива.





Оренбургский государственный академический русский народный хор под руководством народного артиста РФ Владимира Позднеева выступит с программой «На казачьей стороне...» в Балакове, Саратове, Энгельсе, Камышине, Волгограде, Новочеркасске и Астрахани. Выступления пройдут с 1 по 9 апреля.





Молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова (худрук Елена Березикова) представит программу в двух частях: «Блуждающие звезды» и «Я Алтая почувствую душу». Концерты состоятся с 2 по 7 апреля в Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Белогорске.





Русский народный хор имени М.Е. Пятницкого (художественный руководитель — народная артистка России Александра Пермякова), основанный в Воронеже, даст концерты в Сибае, Бирске, Уфе, Салавате, Ишимбае. Публику ждет программа «Лучшие за 111 лет», которую представят 2-7 апреля.





С 5 по 16 апреля в Ноябрьске, Федоровском, Когалыме, Нижнесортымском, Сургуте, Нефтеюганске, Лангепасе, Нижневартовске, Мегионе и Лянторе выступит Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» под руководством Нафири Иксановой с программой «Краски мира».





Концертный тур пройдет согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Программу реализует Росконцерт.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ