Программа поддержки российской академической музыки «Ноты и квоты» продолжится в 2022 году

Программа по продвижению новых произведений российских композиторов «Ноты и квоты», реализуемая Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры РФ, продлится в 2022 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Союза композиторов.

«Нам удалось увеличить число квот в два раза, а значит, еще больше исполнителей современной академической музыки, а также театров, филармоний и музыкальных фестивалей смогут сделать заказ композиторам союза», — рассказала генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, которую цитирует пресс-служба.





Любой исполнитель или творческий коллектив может заказать создание музыкального произведения у российского композитора, состоящего в союзе, а оплату берет на себя Союз композиторов России.









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