Четыре российских музея оказались среди самых посещаемых в мире

Два петербургских и два московских учреждения вошли в топ-100 самых посещаемых музеев изобразительного искусства за 2021 год по версии международного издания The Art Newspaper.





Русский музей в Петербурге занял второе место в рейтинге (2,26 млн гостей), уступив лидерство Лувру в Париже (2,82 млн посетителей). Опрошенные изданием эксперты связали высокую посещаемость ГРМ с тем, что он был закрыт из-за пандемии на менее короткий срок, чем иностранные площадки.





Мультимедиа Арт Музей (Москва) оказался на третьей строчке с показателем в 2,2 млн посетителей. Директор МАММ Ольга Свиблова подчеркнула, что музей всегда пользовался популярностью — сейчас его посещаемость выше, чем во время создания рейтинга, отмечает РИА Новости





Эрмитаж (Петербург), в котором побывали 1,64 млн человек, расположился на шестом месте. Третьяковская галерея, собравшая 1,58 млн посетителей, заняла девятую строчку.





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