В Москве подведут итоги «второй волны» грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

30 марта в 15:00 в Москве пройдет заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. После заседания Координационного комитета запланировано проведение пресс-подхода.

В ходе заседания члены Координационного комитета определят перечень проектов, поданных на первый конкурс Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году, рекомендованных по результатам независимой экспертизы к получению грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Заявки на получение грантовой поддержки авторы творческих проектов подавали с 1 ноября 2021 года по 20 января 2022 года, в информационной системе Президентского фонда культурных инициатив зарегистрировались 22 новых автора проектов, всего за два конкурса личные кабинеты на сайте фондкультурныхинициатив.рф завели свыше 61 тысячи креативных команд из 85 субъектов Российской Федерации. Итоговое количество оформленных и поданных заявок — 10 290 из 84 регионов, из которых 9906 были допущены до экспертной оценки.

Каждая заявка рассматривалась по установленным критериям несколькими экспертами одновременно, всего к работе по оценке проектов было приглашено более 450 экспертов.

Напомним, что по итогам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив грантовую поддержку уже получили почти полторы тысячи творческих команд из 79 регионов России.

Президентский фонд культурных инициатив осуществляет свою деятельность на основании указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года №287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».

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