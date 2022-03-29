Хиллари Клинтон примет участие в мюзикле «В лес»

Экс-кандидат в президенты США озвучит роль великанши в постановке Репертуарного театра Арканзаса, сообщает Associated Press.





Хиллари Клинтон подтвердила в соцсетях участие в музыкальном спектакле. Она пригласила подписчиков на показ, если они будут в Литл-Роке — центральном городе ее родного штата Арканзас. Спектакль будут показывать с 19 апреля по 15 мая.





«В лес» — мюзикл на музыку Стивена Сондхайма, либретто Джеймса Лэпайна, основанный на книге «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок» Бруно Беттельгейма. Мировой дебют постановки состоялся в 1987 году.





Великанша — озлобленная героиня, которая мстит за смерть мужа, разрушает все вокруг и убивает других героев. В оригинальном мюзикле она не появляется на сцене — звучит только ее голос.





Ранее Хиллари Клинтон состояла в Сенате США, занимала пост главы Госдепа, а также претендовала на высший пост на президентских выборах 2016 года.





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