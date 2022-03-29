Обновленный спектакль «Что делать» представят на сцене БДТ

29.03.2022

Обновленный спектакль «Что делать» представят на сцене БДТ
Художественный руководитель Большого драмтеатра им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий актуализировал свою первую постановку на посту худрука БДТ, сообщает ТАСС.

С 29 марта по 3 апреля пройдут показы ремастера спектакля Андрея Могучего «Что делать», созданного в 2014 году на основе романа Николая Чернышевского, одного из самых влиятельных отечественных произведений XIX века. 

В центре истории — женщина на пути освобождения от родительского дома, брака, любви и самой себя, провозглашающая желание быть свободной. 

По словам режиссера, в 2014 году многие молодые люди стремились оставить работу в крупных компаниях и открыть свое маленькое дело — как и главная героиня Вера Павловна. Тогда театр получил немало благодарностей «от людей, которые после просмотра решились на перемены в жизни».

«За эти годы многое изменилось, и общество теперь волнуют другие темы. Интересно будет узнать, что найдут для себя в спектакле новые зрители», — сказал Андрей Могучий.

Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43430790