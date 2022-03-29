Обновленный спектакль «Что делать» представят на сцене БДТ

Художественный руководитель Большого драмтеатра им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий актуализировал свою первую постановку на посту худрука БДТ, сообщает ТАСС.





С 29 марта по 3 апреля пройдут показы ремастера спектакля Андрея Могучего «Что делать», созданного в 2014 году на основе романа Николая Чернышевского, одного из самых влиятельных отечественных произведений XIX века.





В центре истории — женщина на пути освобождения от родительского дома, брака, любви и самой себя, провозглашающая желание быть свободной.





По словам режиссера, в 2014 году многие молодые люди стремились оставить работу в крупных компаниях и открыть свое маленькое дело — как и главная героиня Вера Павловна. Тогда театр получил немало благодарностей «от людей, которые после просмотра решились на перемены в жизни».





«За эти годы многое изменилось, и общество теперь волнуют другие темы. Интересно будет узнать, что найдут для себя в спектакле новые зрители», — сказал Андрей Могучий.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43430790