В Ростове-на-Дону откроется выставка «Хашхаяны»

Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения донского художника Ильи Хашхаяна и 65-летию его сына — художника и педагога Христофора Хашхаяна, сообщает пресс-служба РОМИИ.





2 апреля в Ростовском областном музее изобразительных искусств стартует проект «Хашхаяны. Илья Маркович — век ХХ, Христофор Ильич — век ХХI».





Посетители увидят произведения Хашхаяна-старшего: ранние этюды, работы периода участия в группе художников-маринистов «Река-море», картины из творческих поездок с представителями Союза художников СССР в Крым и Гурзуф, а также полотна периода участия в группе донских художников «На родине Шолохова», который занимает важное место в творчестве автора. В этот период он воплощал новые идеи и оттачивал живописный метод, отмечают искусствоведы.





Работы Христофора Хашхаяна, художника, искусствоведа, мыслителя и педагога, разделены на серии и циклы и исполнены в различных по стилю и техникам направлениях: от декоративного примитивизма, символизма, ассамбляжа, концептуализма до фотореализма и абстракции. Автор преподает в ЮФУ, пишет о творчестве современных донских художников, участвует в выставках, состоит в группах «Зеленый остров» и «Синтел-Радуница».





Выставка работает до 18 апреля.





Фото: Х. Хашхаян. «Культурологический сон, отягощенный агрессией». 1990.

Предоставлено пресс-службой РОМИИ