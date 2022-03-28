OpensoundOrchestra даст концерт в ДК «Рассвет»

31 марта коллектив выступит с программой «Райх, Шостакович, Сильвестров, Хартман», сообщает пресс-служба московского культурного пространства.





Выступление OpensoundOrchestra посвящено теме частного человека и большой истории.





Публика услышит Траурный концерт для скрипки и струнных Карла Амадеуса Хартмана, Камерную симфонию Дмитрия Шостаковича, WTC 9/11 для трех струнных квартетов и записи Стивена Райха, а также Струнный квартет № 3 Валентина Сильвестрова.





Солисты — Станислав Малышев (скрипка), Ильнур Габидуллин (электроника).





OpensoundOrchestra создан в 2018 году Станиславом Малышевым и Ольгой Калиновой. Коллектив исполняет современную музыку разными составами: от струнного квартета до симфонического оркестра.





Начало концерта в 20:00





Фото: пресс-служба ДК «Рассвет»