Александринский театр не планирует ехать на фестиваль в Венгрию

Национальный драматический театр России (Александринский театр) не поедет на фестиваль в Венгрию, однако планирует поездку в Сербию. Об этом заявил художественный руководитель театра Валерий Фокин на пресс-конференции в Москве.

«Наши давнишние партнеры — Национальный театр Венгрии, туда на фестиваль мы сейчас не едем. Мы относимся к этому с пониманием, потому что Венгрия — наш партнер, Венгрия не поддержала санкции против нашей страны, но, тем не менее, она — член Евросоюза, и поэтому все-таки какие-то позиции она должна пытаться дипломатично сохранять», — сказал Фокин.





Что касается Сербии, по его словам, поездка запланирована на сентябрь.





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