Фестиваль Park Live отменяется третий год подряд

Московский музыкальный фестиваль не состоится в этом году, сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».





Фестиваль Park Live, который планировали провести летом в парковой зоне стадиона «Лужники», официально отменен.





«Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможности вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам», — отмечается в посте.





По словам организаторов, не все музыканты отказались от выступлений в России. «При благоприятном стечении обстоятельств» некоторые готовы выступить на Park Live в 2023 году, поэтому фестиваль перенесли на будущее лето.





Park Live проводится на разных столичных площадках с 2013 года. В 2020 и 2021 годах фестиваль отменили из-за пандемии. В этом году мероприятие планировали провести в июне-июле. На фоне событий на территории Украины заявленные зарубежные участники отменили выступления, в том числе Placebo, Gorillaz, My Chemical Romance, Slipknot, Игги Поп и др.





Фото: Рixabay