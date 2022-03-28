Донецкий Республиканский академический молодежный театр приедет в Брянск на гастроли

28.03.2022

Донецкий Республиканский академический молодежный театр приедет в Брянск на гастроли

Донецкий Республиканский академический молодежный театр продемонстрирует свои спектакли в Брянске 2 и 3 апреля. Об этом сообщает РИА «Стрела» со ссылкой на областной департамент культуры.

Специально под актуальные духовные запросы молодежной аудитории был сформирован репертуар.

Приобрести билеты можно будет в том числе с использованием «Пушкинской карты».

Фото: Pixabay