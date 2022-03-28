Донецкий Республиканский академический молодежный театр приедет в Брянск на гастроли

В Каменноостровском театре (Вторая сцена БДТ) пройдет творческий вечер комедийной актрисы театра и...
Итальянский певец Энцо Гинацци, известный как Пупо, решился поддержать русскую культуру и ее деятеле...
Жители и гости краевого центра в Краснодаре смогут увидеть культовые фильмы режиссера Андрея Тарковс...
Московский музыкальный фестиваль не состоится в этом году, сообщается на странице проекта во «ВКон...
Донецкий Республиканский академический молодежный театр продемонстрирует свои спектакли в Брянске ...
Стартует всероссийский выставочный проект «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль», сообщает...
Для детей, эвакуировавшихся с семьями из ЛДНР в Подмосковье, провели встречу с писателями, иллюстрат...
Музей анонсировал комплекс работ, которые проведут с барочным портретом 1717 года, сообщает пресс-сл...
Стриминговый сервис Netflix продемонстрировал трейлер второго сезона аниме-сериала Ghost in the Shel...
Торжественная церемония награждения лауреатов Международного детско-юношеского образовательного прое...
Памятник русской книжности впервые покинул Санкт-Петербург и стал доступен для широкой аудитории, со...
«Человек-паук: нет пути домой» установил новый рекорд цифровых продаж. За первую неделю лента зарабо...
Студия Pixar показала TV spot мультфильма на 94-й церемонии вручения премии Американской киноакадеми...
Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Каракалпакского государственного музея искусств имени Игоря...
Посетить экспозицию можно в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева, сообщается на са...
Власти Якутии одобрили план обеспечения устойчивого развития кинопроката и кинопроизводства в респуб...
Инклюзивная мастерская детской анимации под руководством педагогов-мультипликаторов «Союзмультфильма...
Активисты из Габона не смогли предотвратить продажу с аукциона уникальной африканской ритуальной мас...
Посетители могут увидеть научно-популярные и астрономические фильмы, а также мультфильмы для детей...
В этом году в конкурсе для детских театральных коллективов участвуют более 130 школьных театров из Р...
28.03.2022
Специально под актуальные духовные запросы молодежной аудитории был сформирован репертуар.
Приобрести билеты можно будет в том числе с использованием «Пушкинской карты».
Фото: Pixabay