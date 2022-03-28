Проект «Рыцари слова» расскажет о знаковых фигурах отечественной словесности

Стартует всероссийский выставочный проект «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль», сообщает Минкультуры РФ.





30 марта откроется экспозиция, посвященная двум важнейшим фигурам в истории русской культуры. Проект организован Литературным музеем им. В.И. Даля под эгидой Ассоциации литературных музеев России.





Творчество А.С. Пушкина (1799–1837) заложило основу современного русского языка. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля (1801–1872), составлявшийся более 50 лет, впервые зафиксировал многообразие русского языка. При этом авторы были знакомы, вращались в одних кругах, реагировали на одни и те же события.





В экспозиции посетители увидят портреты Пушкина и Даля, изображения мест, которые они посещали, документы, а также прижизненные издания А.С. Пушкина, первое издание «Толкового словаря» Даля.





В этом году «Рыцари слова» побывают в Оренбурге, Нижнем Новгороде и Псковской области.





Фото: Рixabay