Третьяковская галерея оцифрует коллекцию русского авангарда нукусского музея в Узбекистане

Третьяковская галерея оцифрует коллекцию Каракалпакского государственного музея искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе. Об этом информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Экспертная группа галереи и фонд на прошедшей неделе провели исследования в музее: занимались изучением собрания, подготовкой к его оцифровке и организацией предстоящих совместных выставок.





Специалисты двух институций обменялись практическим опытом и видением современных тенденций в сфере искусства. Также обсуждалась возможность зарубежных стажировок для сотрудников нукусского музея, пишет «РИА Новости».





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