Зураб Церетели останется на посту президента Российской академии художеств еще на пять лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении полномочий Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств (РАХ) еще на пять лет, сообщается на сайте правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил Зураба Церетели в должности президента Российской академии художеств (РАХ) еще на пять лет», – сказано в сообщении.

Прежде по итогам 584-го общего собрания членов академии Церетели был переизбран на должность президента РАХ на предстоящие пять лет. Он возглавляет Российскую академию художеств с декабря 1997 года.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах: США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других. Церетели является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер Ордена почетного легиона (Франция), а также лауреатом Государственной премии РФ, ордена Дружбы народов и многих других.