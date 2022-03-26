«Современник» покажет первый спектакль из детского репертуара

Московский театр «Современник» покажет в субботу премьеру спектакля «Цирк с предметами». Постановка положит начало отдельному репертуару для детей, который получил название «Маленький Современник», сообщает пресс-служба театра.

«Это увлекательное путешествие в мир привычных всем предметов, каждый из которых на самом деле обладает волшебными свойствами. На цирковой арене вместо акробатов и клоунов окажутся левитирующие магниты и тянущиеся во все стороны резинки, поющие любовные арии игрушки, марширующие чайные чашки и многое другое», — уточняется в сообщении.





Режиссером спектакля стал Михаил Плутахин. В постановке заняты Родион Аверьянова, Пелин Гериш, Анастасия Кутявина, Марина Лебедева, Янина Романова.





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