Московский театр мюзикла покажет детский спектакль «Мамонтенок»

26.03.2022
Премьера спектакля для юных зрителей «Мамонтенок» на музыку из советских мультфильмов пройдет в субботу в Московском театре мюзикла. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.
«В нашем спектакле Мамонтенок попадает в Африку и ищет маму. Единственным животным, похожим на его маму, оказалась слониха. Мы поняли, что нам надо как-то помочь племени слоновых», — рассказал Швыдкой.
Труппа взяла под опеку пятилетнего азиатского слоненка Филимона. Театр будет ежегодно перечислять средства на содержание жителя Московского зоопарка. Кроме того, доход от первого показа будет перечислен в фонд помощи детям, эвакуированным из Донбасса и с Украины.
Фото: Pixabay