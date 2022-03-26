В Якутске начала работать выставка из собрания Приморской государственной картинной галереи

26.03.2022
Выставка «Голландия и Фландрия — три века искусства» из собрания Приморской государственной картинной галереи начала работать в субботу в галерее зарубежного искусства им. М.Ф.Габышева в Якутске, рассказала ТАСС генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) Влада Тимофеева.
«Национальный художественный музей Якутии подготовил жителям и гостям республики подарок к 100-летию образования Якутской АССР — уникальную выставку „Голландия и Фландрия — три века искусства“ из собрания Приморской государственной картинной галереи. Экспозиция включила в себя произведения, представляющие искусство Северной Европы: пейзажи, портреты, жанровые сцены. Особый интерес вызывает разносторонний охват авторов», — сказала Тимофеева.
Всего на выставке представлено 30 произведений таких художников, как Фредерик де Мушерон, Иоханнес Лингельбах, Рихард Бракенбург, Ренир Номс, Готфрид Схалькен, Говарт Кампхайзен, Антонис Фикторейнс, Альберт Кейп и других.
Фото: Pixabay