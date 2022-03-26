Гастроли Александринского театра в Москве открыл спектакль «Рождение Сталина»

Гастроли Александринского театра в Москве начались с постановки художественного руководителя театра Валерия Фокина «Рождение Сталина». Об этом информировали организаторы.

Спектакль был представлен на Основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова 25, а также будет показан 26 марта.





Всего в рамках Дней Александринского театра в Москве, которые пройдут до 1 апреля, в МХТ будет представлено три спектакля большой формы: «Рождение Сталина», «Маузер» по одноименной пьесе Хайнера Мюллера в постановке Теодороса Терзопулоса (28 марта) и спектакль Николая Рощина по мотивам пьесы Максима Горького «Дети солнца» (31 марта и 1 апреля).





Также на площадке Центра Мейерхольда зрители смогут увидеть два спектакля малой формы, которые участвуют в программе Российской национальной театральной премии «Золотая маска»: «Нана» Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова.





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