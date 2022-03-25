NAME Gallery откроет выставку квартета современных художниц

В экспозиции «Превращения» представят работы Алисы Гвоздевой, Анастасии Паниной, Гали Фадеевой и Vandalizy, сообщает «Собака.ru».





14 апреля в петербургской галерее современного искусства и дизайна стартует выставочный проект «Превращения». Куратор Лизавета Матвеева собрала художниц, чтобы попытаться осмыслить актуальную ситуацию через искусство, пишет издание.





Проект основан на идее эскапизма, ухода от реальности в выдуманные миры с целью самозащиты. Посетители увидят живописные и графические работы, населенные вымышленными монстрами, визуализирующими страхи, которые вызваны окружающей дезориентацией.





Отмечается, что работы художниц «претендуют на терапевтический эффект (как минимум для самих авторов)».





«Превращения» будут работать до 18 июня.





Фото: piхabay