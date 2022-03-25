Владимир Путин встретился с лауреатами премий в области культуры

В онлайн-встрече с главой государства участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова, члены Совета при президенте по культуре и искусству и лауреаты премий, сообщает пресс-служба Минкультуры.





В День работника культуры, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников сферы с профессиональным праздником.





«Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с Днем работника культуры. Он учрежден в честь огромной когорты людей, настоящих подвижников, посвятивших свою жизнь российской культуре», — сказал он на встрече (цитата по официальному порталу Кремля).





Премии президента РФ для молодых деятелей культуры 2021 года присуждены арфистке, солистке Мариинского театра Софье Кипрской, актеру и режиссеру Дмитрию Сердюку, ведущей артистке балета МАМТа им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Оксане Кардаш.





Премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года присуждены худруку Детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгию Исаакяну, художественному руководителю Архангельского театра кукол Дмитрию Лохову и директору ООО «ХПС Придум» Никите Сазонову.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ