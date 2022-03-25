Сиквел «Соника в кино» понравился критикам

Киноадаптация видеоигры Sonic получила положительные отзывы после предпоказа, сообщает Comicbook.





Большинство кинокритиков дали положительные оценки Sonic the Hedgehog 2. По их мнению, второй фильм франшизы оказался удачнее предшественника.





Это связано с тем, что сиквел в большей степени опирается на оригинальные игры, а также тяготеет к жанру экшна, пояснили эксперты. Кроме того, они обратили внимание на юмор и актерскую игру, которые помогли создать особую атмосферу.





Зрителей предупредили, что после титров их ждет сюрприз.





«Соник 2 в кино» дебютирует в международном прокате 30 марта. Российскую премьеру фильма отменили. Появится ли самый быстрый в мире ёж на отечественных киноэкранах — пока не известно.





Фото: кадр из трейлера фильма «Соник 2 в кино»