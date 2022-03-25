Опубликована вырезанная сцена из «Бэтмена» с Джокером в Аркхеме

Warner Bros. поделилась кадрами, не вошедшими в финальную версию фильма о Темном рыцаре. Видео появилось на YouTube-канале кинокомпании.





В сцене Бэтмен, борющийся с преступностью в Готэм-сити, приходит к своему заклятому врагу Джокеру в лечебницу Аркхем. Он хочет понять, как мыслит другой злодей — Загадочник.





Роль Джокера исполнил Барри Кеоган («Вечные», «Дюнкерк»), Бэтмена — Роберт Паттинсон. В окончательной версии фильма Джокер появился только в камео.





Мировая премьера «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза состоялась 4 марта. За три недели в прокате фильм успел заработать почти 60 млн долларов. В России супергейроский блокбастер не вышел.





Фото: кадр из вырезанной сцены «Бэтмена»