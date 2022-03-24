Владимир Путин 25 марта проведет встречу с лауреатами премий в области культуры и искусства

Президент Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, в режиме видеосвязи проведет встречу с лауреатами премии главы государства для молодых деятелей культуры и премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

«Премии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России», — говорится в сообщении.





Указами президента учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. С 2020 года их размер составляет 5 млн рублей каждая.









Фото: Pixabay