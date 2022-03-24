В Петербурге показали документальный фильм о заслуженном тренере СССР Ярославе Кероде

Документальный фильм об отечественном тренере по дзюдо Ярославе Кероде показали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба Дзюдо Турбостроитель», основатель Фонда развития дзюдо имени Анатолия Рахлина Михаил Рахлин.

«Когда Ярослава Михайловича не стало, я посчитал своей обязанностью рассказать об этом человеке, сделать фильм. То, что у нас получилось, мы представляем на обозрение, на ваш суд. <...> На мой взгляд, ценность, важность этого фильма в том, что, периодически просматривая его, действительно создается ощущение, что Ярослав Михайлович с нами», — сказал Рахлин.





Режиссер Иван Мережко отметил, что главная цель создателей картины — показать мировоззрение тренера, то, какую роль сыграло дзюдо в становлении его личности.





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