Эксклюзивную коллекцию Мариинского театра покажут в Сети

24.03.2022
В честь Дня театра стриминг Okko представит 14 записей концертов, балетов и опер Мариинки, сообщает пресс-служба сервиса.
Библиотека Okko пополнится эксклюзивной коллекцией Мариинки к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. Записи войдут в раздел «Искусство онлайн», где представлены видеоверсии экскурсий, театральных постановок, концертов и других проектов культурных площадок.
В каталог войдут балет «Щелкунчик» в редакции Василия Вайнонена, балет «Драгоценности» в хореографии Джорджа Баланчина, опера «Аттила» Джузеппе Верди в постановке Артуро Гамы, шесть симфоний Петра Чайковского, скрипичные и фортепианные концерты Сергея Прокофьева, «Похоронная песня» Игоря Стравинского в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Зрители увидят приму Мариинки Ульяну Лопаткину, артистов балета Игоря Зеленского, Андриана Фадеева и других танцовщиков; услышат Ильдара Абдразакова (бас), Анну Макарову (сопрано), Владислава Сулимского (баритон), Сергея Скороходова (тенор) и других исполнителей.
Фото: A.Savin (WikiCommons), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21480206