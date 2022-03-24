Совфед утвердил закон о возможности полного госфинансирования дебютных фильмов

24.03.2022
Как указывается в сопроводительных документах к закону, сейчас госфинансирование производства национального фильма, как правило, не может превышать 70% сметной стоимости его производства.
Закон дает возможность стопроцентного государственного финансирования производства и проката дебютных художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров — выпускников профильных государственных вузов.
Воспользоваться господдержкой они смогут в течение пяти лет после получения высшего образования.
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