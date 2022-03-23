Под Калугой откроют центр развития промысла хлудневской глиняной игрушки XIX века

23.03.2022
Центр хлудневской игрушки, промысел которой возник в первой половине XIX века, будет создан в Калужской области в рамках Года культурного наследия народов России. Об этом информирует ТАСС.
Открытие центра намечено к концу 2022 года в Думничском районе. Он будет способствовать сохранению и развитию традиций изготовления глиняной игрушки, а также ее популяризации как одного из брендов региона.
«В состав Центра хлудневской игрушки войдут выставочный зал, гончарная мастерская, классы для занятий и проведения мастер-классов, сувенирная лавка. Будет организована работа кружков гончарного дела, глиняной игрушки, декоративно-прикладного творчества. Планируемое открытие Центра — четвертый квартал 2022 года», — сказали в пресс-службе областного правительства.
Фото: Pixabay