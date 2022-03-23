Ольга Любимова посетила премьеру мультфильма «Финник»

Анимационная лента создана студией компьютерной анимации «Петербург» при поддержке Фонда кино, сообщается в телеграм-канале главы Министерства культуры РФ.





Министр культуры России Ольга Любимова побывала на показе российского мультфильма «Финник» от создателей «Смешариков», который дебютировал в столичном кинотеатре.





По словам главы ведомства, выход «Финника» в прокат дает зрителям долгожданную возможность посетить кинотеатр всей семьей. «Радуемся премьере вместе с создателями», — призналась она.





По словам режиссера анимационной картины Дениса Чернова, «Финник» — это приключенческая история, заряженная отличным настроением, по-настоящему доброе семейное кино, которое подарит положительные эмоции.





Мультфильм от студии «Петербург» рассказывает о домовенке Финнике и его дружбе с девочкой Кристиной. В кинотеатрах по всей стране анимационная лента выйдет 24 марта.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ