В Иркутске представят мюзикл по пьесе Александра Островского

Постановку «Бесприданница» готовит Иркутский музыкальный театр имени Н.М. Загурского, сообщается на сайте учреждения.





7 и 8 апреля состоятся премьерные показы мюзикла в двух действиях по пьесе «Бесприданница». Постановка посвящена 200-летию драматурга Александра Островского, которое будет отмечаться в следующем году.





В спектакле прозвучат музыкальные композиции Андрея Петрова и Ольги Петровой, стихи Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Эльдара Рязанова, Дмитрия Константинова, Редьярда Киплинга.





Режиссером «Бесприданницы» стала многократная номинантка на премию «Золотая маска» Нина Чусова, которая также написала либретто. В команду проекта вошли дирижер Виктор Олин, хореограф Ирина Ляховская, художница Евгения Швец.





В спектакле задействованы Людмила Шер, Анна Захаренкова, Александра Гаращук, Юлия Пихтина, Станислав Грицких и другие артисты.





Фото: Рixabay